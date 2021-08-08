مايكروسوفت تطرح سلسلة من التحديثات على يندوز خلال عام

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير موقع " engadget" ستقوم الشركة بتحديث OneNote بالعناصر المرئية التى ستشاركها مع تطبيقات Windows الأخرى كجزء من جهود Microsoft لمنح Windows 11 مظهرًا أكثر سلاسة، وسيحصل تطبيق OneNote المدمج أيضا على حق الوصول إلى أحدث ميزات القلم والحبر من Microsoft، بالإضافة إلى خيار تخطيط واجهة مستخدم التنقل الجديد.

ولا يتعين على أولئك الذين يستخدمون التطبيق المثبت بالفعل مع Office فعل أى شىء ولكن الانتظار حتى يتم طرح التحديثات المقبلة، بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون OneNote لنظام التشغيل Windows 10، سترسل لهم Microsoft دعوة داخل التطبيق للترقية إلى التطبيق الآخر بمجرد أن يصبح جاهزًا.

وقالت الشركة إنها تتوقع البدء فى إرسال الدعوات فى النصف الثانى من عام 2022، وتنصح المؤسسات الآن بجعل موظفيها يستخدمون تطبيق OneNote، حتى لا يضطروا إلى الترحيل العام المقبل.