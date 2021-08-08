«آبل» تتعرض لانتقادات بسبب الكشف عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "آبل"، تفاصيل نظام يتيح رصد مواد متعلقة بالإساءة الجنسية للأطفال (CSAM) فى أجهزة آيفون يملكها أمريكيون.
وقبل تخزين صورة ما على نظام iCloud Photos، ستتيح التقنية الجديدة البحث عن المواد المتعلقة بالإساءة الجنسية للأطفال (CSAM).
وقالت "آبل" إنه فى حالة رصد تطابق معين، فإن مراجعاً بشرياً سيُقيِّم المحتوى، ثم يبلغ عنه سلطات إنفاذ القانون، إن اقتضى الأمر.
فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن هناك مخاوف من إمكانية توسيع التكنولوجيا واستخدامها من قبل الحكومات الاستبدادية للتجسس على مواطنيها، كما أن هناك خشية من استباحة هذه التقنية للخصوصية، إذ يمكن أن يشمل فحص أجهزة الأيفون بحثاً عن محتوى محظور أو حتى خطاب سياسى.
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