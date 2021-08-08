بطاقات تطعيم مزورة للبيع على الإنترنت بالولايات المتحدة وأوروبا

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد، أن هناك سوقا سوداء لبيع الوثائق الوهمية وشهادات التطعيم المزورة ضد فيروس كورونا المستجد ظهرت على الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.





وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فأنه فى الولايات المتحدة ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة التى يزعم أنها صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للبيع على مواقع مثل "إيباى"، و"أمازون"، و"إتسى". يشار إلى أن هناك بعض المدن فى الولايات المتحدة وأوروبا يطلبون إثبات التطعيم لتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى المتاحف، وحضور الأحداث الرياضية الكبيرة، مما أدى إلى ارتفاع عروض بيع إثبات غير قانونى للتطعيم على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق "تليجرام"، وفقا لمحققين حكوميين وخبراء فى الأمن المعلوماتي.

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