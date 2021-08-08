أبسط تصميم يلخص 70 عاما للملكة إليزابيس فى الحكم

جدة - نرمين السيد - ونافس ابن الـ19 عاما المئات من المبدعين الشباب قبل أن يحسم السباق لصالحه، ويفوز بأفضل تصميم، يلخص فترة حكم الملكة التى استمرت لمدة 70 عاما، باستخدام مهاراته الفنية.
لجنة التحكيم التى تضم خبراء فى المجال اختارت الشعار الخاص بالشاب لبساطته.
ومن المقرر إقامة احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة فى يونيو المقبل، ولمدة 4 أيام، وسوف تتضمن الاحتفالات إقامة حفل موسيقى مباشر من أمام قصر باكنجهام بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم فى العالم.
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