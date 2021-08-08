صور.. ملابس خفيفة وأنيقة لـ الإيطالية ماتيلدا لوتز

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جدة - نرمين السيد - وشاركت فى العديد من عروض الأزياء، التى جعلتها تتألق فى عالم الموضة، بالإضافة إلى ظهورها فى العديد من أغلفة المجلات العالمية.
وتحرص ماتيلدا على مشاركة متابعيها لأبرز إطلالاتها الأنيقة، التى تنال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لجاذبيتها ورشاقة قوامها.
جدير بالذكر أن عارضة الأزياء ماتيلدا لوتز فى 28 يناير 1992 فى ميلانو بإيطاليا.
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