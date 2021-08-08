ناسا تبحث عن أفراد لإرسالهم إلى المريخ

جدة - نرمين السيد - تسعى وكالة ناسا فى البحث عن أفراد لديهم استعدادات للعيش فى موائل كوكب المريخ المطبوعة ثلاثية الأبعاد 3D، بينما تستعد لإرسال البشر إلى الكوكب الأحمر في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2037.





وأشارت ناسا إلى أنها تبحث عن عدد قليل من الرجال والنساء لإرسالهم إلى المريخ، لأجل المشاركة فى محاكاة سطح المريخ لمدة عام.

وستوفر لهؤلاء العيش فى وحدة مساحتها 1700 قدم مربع مطبوعة ثلاثية الأبعاد بواسطة ICON، تسمى Mars Dune Alpha، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ويتكون البرنامج من ثلاث عمليات محاكاة، تبدأ الأولى فى عام 2022، وسيشهد كل منها أربعة من أفراد الطاقم يقضون 365 يوما معزولين تماما فى الموائل الوهمية على الكوكب الأحمر، وقالت ناسا فى إعلانها: "سيحاكى الموطن تحديات مهمة على المريخ، بما فى ذلك قيود الموارد، وتعطل المعدات، وتأخير الاتصالات، والضغوط البيئية الأخرى".

ويجب أن يتراوح أعمار هؤلاء بين 30 و 55 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ولديهم سنتين على الأقل من الخبرة المهنية ذات الصلة، وتعتبر استمارات التقدم مفتوحة اليوم وتستمر حتى 12 سبتمبر 2021.

تشمل مهام الطاقم محاكاة السير في الفضاء، والبحث العلمى، واستخدام الواقع الافتراضى وأدوات التحكم الروبوتية، وتبادل الاتصالات، وستوفر النتائج بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير الحلول، كما وسيتم بناء الموائل فى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا فى هيوستن بتكساس، وستتضمن محطات عمل ومنشآت طبية ومكانًا لزراعة الطعام.

وتستهدف ناسا من تلك البعثات معرفة وتقييم النظام الغذاء الفضائى، فضلاً عن الصحة البدنية والسلوكية ونتائج الأداء لبعثات الفضاء المستقبلية، كما ستستخدم ناسا أيضًا أبحاثًا من محاكاة Mars Dune Alpha لإبلاغ المخاطر وتجارة الموارد لدعم صحة الطاقم وأدائه للبعثات المستقبلية إلى المريخ عندما يعيش رواد الفضاء ويعملون على الكوكب الأحمر لفترات طويلة من الزمن.