تعرف على قيمة ثروة طليقة بيل جيتس

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، اليوم السبت، بأن قيمة ثروة ميليندا جيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى النساء فى العالم.





ووفقا للوكالة، حوّل بيل جيتس لزوجته السابقة مبلغا إجماليا يقارب 2.5 مليار دولار، بعد إعلان الطلاق الرسمى، كما سبق لها استلام أوراق مالية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار. يذكر أنه فى أوائل أغسطس المنصرم، أضفى الملياردير الأمريكى صفة رسمية على إنهاء علاقته مع ميليندا، فيما قالت وسائل الإعلام إن إجراءات الطلاق قد تكون الأغلى فى التاريخ. وبحسب "روسيا اليوم"، جيتس هو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال فى العالم، وتقدر ثروة عائلته بـ 130 مليار دولار.

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