طرد مدربة ألمانية بعد لكمها جوادا

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو بث على التلفزيون الألمانى تظهر فيه اللاعبة الألمانية أنيكا شلو تبكى بعد فقدانها السيطرة على حصانها الذى شاركت فيه بألعاب الخماسى الحديث.

وبحسب "سبوتنيك"، بكت اللاعبة شلو بعد أن خذلها الحصان، حيث كانت متصدرة للمنافسة فى الأولمبياد، لكن جولة الفروسية أفشلت حلمها فبكت بألم شديد على صهوة الجواد الذى خذلها.

ويمنح اللاعبون فى الأولمبياد 20 دقيقة فقط من أجل الجلوس مع الحصان والتواصل معه، حيث تقدم لهم أحصنة جديدة لم يمتطوها قط.

وخلال بكاء اللاعبة اقتربت المدربة الألمانية كيم راينر من الحصان واللاعبة وحيثها على ضرب الحصان "سينت بوى" خلال جولة القفز الاستعراضى من مسابقة النساء أمس الجمعة، بحسب "بى بى سى".

وقامت المدربة فى هذه الأثناء بتوجيه لكمة للحصان، الأمر الذى رصدته عدسات الكاميرات وانتشر المشهد كالنار فى الهشيم.

وقال الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، فى بيان صدر عنه تعليقا على الحدث، إن "أفعالها (المدربة الألمانية) اعتبرت انتهاكا لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث بما فى ذلك الألعاب الأولمبية".

وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذى للاتحاد، قد أعطى "بطاقة سوداء" لمدربة الفريق الألمانى كيم راينر، وأمر بتنحيتها عن باقى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.