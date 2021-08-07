جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت، أن جامعة "ساسكس" ستقدم جوائز نقدية بقيمة 5 آلاف جنيه إسترلينى للطلاب الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك فى محاولة لتحفيز الطلاب على تلقى اللقاح.





وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكترونى، أن جميع الطلاب الجامعة يتم إدخالهم فى السحب، حيث يتلقى 10 فائزين 5 آلاف جنيه إسترلينى إذا تمكنوا من إثبات تلقيهم اللقاح المزدوج أو إعفائهم طبيا من الحصول على اللقاح. ونفى نائب رئيس الجامعة آدم تيكل أن تكون تلك الخطوة بمثابة رشوة للطلاب لتلقيحهم، مضيفا أنه سيتم إجراء السحب على الجوائز فى نهاية شهر نوفمبر القادم لإتاحة الوقت للطلاب للتطعيم. يأتى ذلك فى أعقاب إعلان مصادر إعلامية أن الحكومة البريطانية ستنشر رحلات سيارات الأجرة الرخيصة والخصومات فى محاولة لزيادة معدلات التطعيم ضد كورونا بين الشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة بريطانية تمنح جوائز 5 آلاف جنيه إسترلينى للطلاب الملقحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.