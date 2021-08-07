أعلى 10 مناطق على مستوى العالم فى درجة حرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن مدينة الجهراء الكويتية حلت بالمرتبة الأولى على مستوى العام مسجلة 50.1 درجة مئوية، تلاها مطار الملك فهد فى مدينة الدمام السعودية بـ49.8 درجة مئوية، ثم مدينة كوليناز دى توكانتس فى البرازيل بـ49.7 درجة مئوية، ثم منطقة مِطربة شمال الكويت بـ49.6 درجة مئوية".

وأضافت أن منطقة صليبية فى الكويت حلت خامسة بـ48.9، فيما جاءت 4 مناطق عراقية بالمراتب من 6 حتى 10، كالتالى: قضاء على الغربى فى محافظة ميسان 48.6، بدرة فى واسط 48.5، خانقين بمحافظة ديالى 48.5 وأخيراً منطقة حى الحسين فى البصرة بـ 48.4".