هل تشعر بالغضب طوال الوقت؟ إليك السبب

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة "times of india" أن هناك بعض العوامل التى يمكن أن تسبب مشاكل الغضب التى يصعب معالجتها :

الكآبة

فى كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدى الاكتئاب إلى الحزن لفترات طويلة وتقلبات مزاجية شديدة، مما يسبب الإحباط والغضب حتى فى أصغر الحالات، قد يبدو الأمر غير معقول بالنسبة للعين الغريبة، لكن الأشخاص المكتئبين قد يكونون عرضة لنوبات انفعالات عاطفية لا يمكن السيطرة عليها.

الصرع

على الرغم من ندرتها الشديدة، يعتقد الباحثون أن نوبات الصرع المعروفة باسم النوبة الجزئية البسيطة يمكن أن تؤثر على عواطفك وتسبب الغضب والشعور بالعدوانية.

اضطراب الوسواس القهرى

اضطراب الوسواس القهرى (OCD) هو نوع من اضطرابات القلق التى تجعل الشخص عرضة لأفكار الوسواس والسلوك القهرى، ففى أغلب الأحيان، قد تؤدى الحاجة إلى إكمال طقوس معينة أو اتباع جدول زمنى وعدم القدرة على القيام بذلك بالضبط إلى إثارة الإحباط، مما يؤدى إلى الغضب أيضًا، قد تؤدى الأفكار الوسواسية والسلوك القهرى فى بعض الأحيان إلى زيادة مستوى التهيج لدى الشخص.

اضطراب ذو اتجاهين

يمكن أن يسبب الاضطراب ثنائى القطب أيضًا، وهو حالة خطيرة، تغيرات جذرية فى مزاجك وشخصيتك، قد يعانى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الاضطراب من نوبات من الغضب والغضب.

تعاطى الكحول والمخدرات

وفقًا للخبراء، فإن الإفراط فى شرب الكحول أو تعاطى المخدرات يمكن أن يؤدى إلى العدوان المفرط، يمكن أن يؤدى استهلاك الكحول وتعاطى العقاقير غير الضرورية إلى حرمانك من قدرتك على التفكير بوضوح وعقلانية. إنه يضعف قدرتك على التحكم فى دوافعك، مما يؤدى إلى الغضب.

علامات لديك بسبب مشاكل الغضب

نظرًا لأن الغضب هو عاطفة طبيعية، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعانى من مشاكل الغضب وما إذا كنت بحاجة إلى التعامل معها ومع ذلك، هناك بعض السمات المميزة لشخص يعانى من مشاكل الغضب.

- تكرار حالات الانفعال والإحباط.

- الشعور بالإرهاق من العديد من المشاعر السلبية فى نفس الوقت.

- أعراض جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب والوخز فى الجسم.

- الإساءة اللفظية والجسدية فى بعض الأحيان.

- السخرية والتهكم فى جميع الأوقات وإعطاء العلاجات الصامتة يمكن أن تكون علامات خفية على الغضب.