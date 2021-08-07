إنقاذ شخص من ذوى القدارت الخاصة بعد سقوطه على سكة المترو بنيويورك

جدة - نرمين السيد - والتقطت كاميرات المراقبة فى إحدى محطات المترو فى ولاية نيويورك الأمريكية، مجموعة من الركاب، وهم ينتشلون الرجل بعد سقوطه، قبل ثوان من وصول القطار. وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى ردود أفعال داعمة من قبل المغردين.

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