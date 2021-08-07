فيديو- قصة أفضل عينة محفوظة فى العالم لأسدين من العصر الجليدى

جدة - نرمين السيد - الفريق أكد أنها أفضل عينات محفوظة فى العالم والتى تم اكتشافها حتى اليوم.

يعتقد العلماء أن شبلى أسود الكهوف، اللذان أطلق عليهما بوريس وسبارتا، جابت لفترة وجيزة سهول مناطق بشرقى روسيا منذ عشرات الآلاف من السنين.

وعاش أسود الكهوف (spelaea)، لمرة واحدة فقط فى معظم أنحاء أوراسيا قبل أن ينقرض منذ حوالى 10 آلاف عام.

وتشير الدراسات إلى أن هذه القطط الكبيرة المنسوبة إلى حقبة العصر الجليدى كانت أكبر من السلالات الحالية للأسود الأفريقية التى لا تزال تعيش حتى اليوم.

وبحسب الدراسة المنشورة فى مجلة "Quatenary" العلمية، يعتقد العلماء أن شبلى أسد الكهوف المكتشفان كانا يبلغان من العمر حوالى شهر أو شهرين عندما ماتا (يبلغان حجم قطة منزلية كاملة النمو).

وتشير تحليلات التأريخ الكربونى للأشبال إلى أن بوريس، الشبل الأقل سلامة، قد مات قبل حوالى 43448 سنة، بينما يبلغ عمر سبارتا 27962 سنة.

وقال مركز جامعة ستوكهولم لعلم الوراثة القديمة: "يمكن القول إن سبارتا (Sparta) هو أفضل حيوان محفوظ تم العثور عليه على الإطلاق!"، حيث ما يزالت العيون بحالة جيدة جدا، يحسب "nbcnews".