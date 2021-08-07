باريس تخطط لرفع أكبر علم فى التاريخ على برج إيفل

جدة - نرمين السيد - وتسعى باريس لتحقيق رقم قياسى برفع هذا العلم الذى تم تصميمه بحجم ملعب كرة قدم، حسبما أفادت سبوتنيك.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن العلم الذى تخطط باريس لرفعه فوق برج إيفل، وهل إذا كان العلم الفرنسى أم العلم الأولمبى.
يشار إلى أن الحفل الذي سيشهد رفع العلم العملاق كان من المفترض أن يقام قبل عام ولكن تم تأجيل أولمبياد العام الماضى فى طوكيو بسبب فيروس كورونا.
وسيتم تسليم العلم الأولمبى إلى عمدة باريس، آن هيدالجو، غدًا، خلال الحفل الختامى لأولمبياد طوكيو.
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