بحوث الإلكترونيات: مقترح لتشغيل مدينة العلوم بالتعاون مع كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن بروتوكول التعاون الموقع مع معهد التنمية بكوريا الجنوبية، يستهدف وضع مقترح لخطة استراتيجية لتشغيل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد كأول مدينة علمية وتكنولوجية متخصصة فى أبحاث وصناعة الإلكترونيات فى مصر.





وأشارت عبد القادر - فى تصريح لها اليوم - إلى أن مقترح الاستراتيجية ينقسم إلى 3 محاور رئيسية، وهى تقييم الوضع الحالى والقدرات الموجودة بمعهد بحوث الإلكترونيات بوجه خاص وبجمهورية مصر العربية بوجه عام، وتصميم الأطر الوظيفية لمقترح تشغيل المدينة العلمية ووضع مؤشرات قياس الأداء لها، ووضع مقترح لتنفيذ الاستراتيجية (قصير ومتوسط وطويل المدى).

ولفتت إلى عقد ورشة عمل مشتركة فى هذا الصدد بين الجانبين المصرى والكورى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيها الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق وعضو مجلس إدارة مدينة العلوم، ونخبة من الشخصيات العامة وصانعى القرار من قطاع الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضافت أنه شارك فى فعاليات الورشة من الجانب الكورى وزير التجارة والصناعة السابق، والرئيس التنفيذى لمعهد كوريا للتنمية، ونخبة من الأساتذة من جامعة هنبات الكورية.

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إنه تم تنظيم عدد من ورش العمل بين الباحثين والخبراء من مختلف الجهات؛ بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة وبجهات الإنتاج، حيث نظم المعهد ورشة عمل تحت عنوان "أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة"، بحضور لفيف من الأساتذة والباحثين والخبراء من المعهد، وشركة فاليو بجمهورية مصر العربية، والتى تعد إحدى الشركات العالمية التنافسية فى مجال تطوير أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة للسيارات ذاتية القيادة.

وأضافت أن ورشة العمل بحثت موضوع تكنولوجيا أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة والذى يعد موضوعا مهما فى مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، حيث تعمل هذه الأنظمة على التحكم بالمستشعرات الداخلية والخارجية التى تساعد السيارات الحديثة على الحركة وتفادى العوائق والركن بدون أى تدخل بشرى، وقد تم تطبيق بعض من هذه التقنيات فى دول عديدة مثل أمريكا والصين وبعض دول أوروبا.