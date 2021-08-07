ووفقاً لموقع Tech News World، وجدت الدراسة التى أجرتها شركة "أوسترمان" لأبحاث السوق والاستشارات أنه من بين المستعرضات التجارية وتطبيقات البريد الإلكترونى ومشاركة الملفات والاجتماعات عبر الإنترنت ومنتجات المراسلة الأكثر شيوعاً، والتى اختبرتها الدراسة، يحتوى 85 % على ثغرة خطيرة واحدة على الأقل.
وقال مايكل سامبسون، كبير المحللين فى شركة أوسترمان: "غالباً ما تشتمل تطبيقات البرامج التجارية الجاهزة على مكونات مفتوحة المصدر، يحتوى الكثير منها على مجموعة من الثغرات الأمنية المعروفة التى يمكن استغلالها بواسطة البرامج الخبيثة، ومع ذلك لا يكشف البائعون غالباً عن وجودها".
وأضاف: "هذا النقص فى الرؤية فى التطبيقات التى يتم نشرها هو فى الأساس قنبلة موقوتة تزيد من المخاطر الأمنية للمؤسسة، وتمثل منصة هجوم، وإمكانية للمساومة من قبل مجرمى الإنترنت".
وكان عملاء تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت والبريد الإلكترونى، التى تحتوى على أعلى متوسط ثغرات، هى الفئات الأكثر تعرضًا التى درسها الباحثون.
وأوضح كريستيان سيمكو، مدير تسويق المنتجات فى شركة "جراما تيك" الأمريكية لاختبار أمان التطبيقات، "انتشرت الكثير من طلبات الاجتماعات عبر الإنترنت سريعًا بسبب الوباء، هذا هو السبب فى أنَّ تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت تحتوى على المزيد من البرمجيات مفتوحة المصدر والمزيد من نقاط الضعف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة أمريكية: أكثر من 85% من التطبيقات التجارية تحتوى على ثغرات أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.