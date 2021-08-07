دراسة أمريكية: أكثر من 85% من التطبيقات التجارية تحتوى على ثغرات أمنية

جدة - نرمين السيد - أظهر بحث جديد، أجرته شركة أمريكية، أنَّ عددًا من التطبيقات التجارية الشائعة، تتنوع ما بين المتصفحات إلى تطبيقات المراسلة والاجتماعات، تحتوى جميعها على برمجيات مفتوحة المصدر بها ثغرات أمنية.





ووفقاً لموقع Tech News World، وجدت الدراسة التى أجرتها شركة "أوسترمان" لأبحاث السوق والاستشارات أنه من بين المستعرضات التجارية وتطبيقات البريد الإلكترونى ومشاركة الملفات والاجتماعات عبر الإنترنت ومنتجات المراسلة الأكثر شيوعاً، والتى اختبرتها الدراسة، يحتوى 85 % على ثغرة خطيرة واحدة على الأقل.

وقال مايكل سامبسون، كبير المحللين فى شركة أوسترمان: "غالباً ما تشتمل تطبيقات البرامج التجارية الجاهزة على مكونات مفتوحة المصدر، يحتوى الكثير منها على مجموعة من الثغرات الأمنية المعروفة التى يمكن استغلالها بواسطة البرامج الخبيثة، ومع ذلك لا يكشف البائعون غالباً عن وجودها".

وأضاف: "هذا النقص فى الرؤية فى التطبيقات التى يتم نشرها هو فى الأساس قنبلة موقوتة تزيد من المخاطر الأمنية للمؤسسة، وتمثل منصة هجوم، وإمكانية للمساومة من قبل مجرمى الإنترنت".

وكان عملاء تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت والبريد الإلكترونى، التى تحتوى على أعلى متوسط ثغرات، هى الفئات الأكثر تعرضًا التى درسها الباحثون.

وأوضح كريستيان سيمكو، مدير تسويق المنتجات فى شركة "جراما تيك" الأمريكية لاختبار أمان التطبيقات، "انتشرت الكثير من طلبات الاجتماعات عبر الإنترنت سريعًا بسبب الوباء، هذا هو السبب فى أنَّ تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت تحتوى على المزيد من البرمجيات مفتوحة المصدر والمزيد من نقاط الضعف".