تناول المزيد من الأطعمة النباتية يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

جدة - نرمين السيد - ونُشرت نتائج الدراسة فى مجلة جمعية القلب الأمريكية، وهى مجلة مفتوحة الوصول تابعة لجمعية القلب الأمريكية.
ووجد الباحثون أن كلاً من الشباب والنساء بعد سن اليأس يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية، وكانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عندما يأكلون المزيد من الأطعمة النباتية الصحية.
وتقترح توصيات النظام الغذائى ونمط الحياة لجمعية القلب الأمريكية نمطًا غذائيًا صحيًا شاملًا يركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك منزوعة الجلد والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية.
كما ينصح بالاستهلاك المحدود للدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية.
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