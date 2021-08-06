شكوى جنائية بالتحرش ضد حاكم نيويورك

جدة - نرمين السيد - والمرأة التى لم يتم الكشف عن اسمها، تعمل كمساعدة تنفيذية لدى مكتب كومو، وأخبرت المحققين بأن كومو قام فى إحدى المرات بلمس صدرها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقالت المرأة إن كومو اتصل بها وطلب منها الحضور إلى القصر التنفيذى فى ألبانى فى نوفمبر 2020، ومن ثم قادها إلى غرفة (led her into a room) وأغلق الباب، ووضع يده تحت قميصها وامسك بصدرها، وفقا لتقرير المحققين الذى صدر يوم الثلاثاء الماضى.
وهذه المرأة هى واحدة من 11 امرأة على الأقل قال محققو الولاية هذا الأسبوع إنهن زعمن بتعرضهن للتحرش الجنسى من قبل كومو، الذى ينفى بدوره هذه التهم ويرفض دعوات الاستقالة.
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