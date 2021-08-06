فيديو.. إجلاء أكثر من 16 ألف شخص فى كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، إن الخطر الأكبر فى الوقت الحالى هو حريق أطلقوا عليه تسمية "ديكسى"، المستعر على مساحة تزيد عن 112 ألف هكتار.

وحتى الآن لم ترد أى معلومات عن سقوط ضحايا فيما تسببت النيران فى تدمير معظم المبانى فى بلدة جرينفيل، التى يبلغ عدد سكانها أكثر من ألف شخص، والواقعة فى شمال شرق كاليفورنيا.