باحث بجامعة بنى سويف يطور وسيلة جديدة للكشف عن فيروس SARS- CoV- 2

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، إن باحثا من جامعة بنى سويف بالتعاون مع فريق بحثى يابانى تمكنوا من تطوير وسيلة جديدة للكشف عن فيروس "SARS- CoV- 2" بمختلف سلالاته، بهدف تحسين حساسية الكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبى الكاذب، التى تواجه المتخصصين فى الوقت الراهن استعدادًا للموجه القادمة من الفيروس.





وأضاف الدكتور منصور حسن، فى بيان اليوم الجمعة، أن الباحث الرئيسى للفريق هو الدكتور أحمد نبيل أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراة، وأن فريق التشخيص هم مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومى لعلوم المواد فى توسكولا باليابان، مؤكدًا فخره واعتزازه بما ينجزه باحثى جامعة بنى سويف، خصوصًا وأن الحدث حظى باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام فى اليابان. الجدير بالذكر أن المعهد القومى لعلوم المواد باليابان أعلن عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية على لسان البروفيسور متسيهورو إيبارا مدير الفريق البحثى، وتم الإعلان عن ذلك على الموقع الرسمى للمعهد، فى الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان.

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