جدة - نرمين السيد - كشفت مسودة تقييم وضعتها الأمم المتحدة أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخى" إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، حسمبا نشرت "فرانس برس".





ويفصّل تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المقرر نشره العام المقبل التداعيات المستقبلية للتلوث الكربونى على المنطقة، التى شهدت الأسبوع الحالى درجات حرارة تتجاوز المعدلات فيما تكافح اليونان وتركيا حرائق قياسية. وافاد الفصل المكرّس للمنطقة فى مسودة تقرير مجموعة العمل الثانية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التداعيات المناخية والمقرر نشره رسميا فى فبراير 2022 أن سكان منطقة المتوسط البالغ عددهم أكثر من نصف مليار يواجهون "مخاطر مناخية مترابطة للغاية". وجاء فى التقييم أن "دواعى القلق تشمل مخاطر على صلة بارتفاع منسوب البحر وخسارات فى التنوع الاحيائى البرى والبحرى ومخاطر مرتبطة بالجفاف وحرائق الغابات وتغيّر دورة المياه وإنتاج الغذاء المعرّض للخطر والمخاطر الصحية فى المستوطنات الحضرية والريفية جرّاء الحرارة الشديدة وتبدّل ناقلات الأمراض". وتتوقع المسودة أن ترتفع درجات الحرارة فى أنحاء المتوسط أسرع من المعدّل العالمى فى العقود القادمة، ما يهدد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة التى تعد حيوية للغاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: منطقة المتوسط مركز التغيّر المناخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.