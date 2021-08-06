الأبرز فى المئوية الثانية للمملكة.. اكتشاف ديار النبى لوط بالأردن

جدة - نرمين السيد - وشدد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، على أن الاكتشاف من أبرز الاكتشافات فى المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وقال عضو جمعية "أدلاء السياح" غسان عويس: "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة فى الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها فى شتى المجالات".

فى حين قال محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، إن المملكة أمام اكتشاف عالمى، مقدما ما وصفه بالأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط.

وتتضمن تلك الأدلة أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولى، وطريق الإيلاف القرشى، وألواح كتابية مكتشفة فى بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة.

وأشار أستاذ علم الأنثروبولوجيا فى جامعة آل البيت الأردنية، وعضو فريق الاكتشاف محمود عبدالعزيز، إلى أن الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار فى المنطقة، تؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الإثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الآثرى.