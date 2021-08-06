مقابل 17 مليون يورو.. عرض فيلا دولتشى آند غابانا للبيع

وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك، تقع الفيلا على الامتداد الساحلى الجميل المعروف باسم ساحل الريفيرا الفرنسى، على بعد نحو خمسة أميال شمال شرق موناكو وهى مكونة من 3 طوابق و6 غرف للنوم.
وتعتبر الفيلا "بلا شك أحد أكثر العقارات جاذبية على الريفييرا"، بحسب المدير التنفيذى لشركة "Savills 'French Riviera"، للوساطة العقارية والمالية، أليكس بالكين.
وقال بالكين فى تصريحات لموقع "mansionglobal": "الواضح أن هناك سحرا فريدا لهذا المكان والممتلكات التى بداخله والتى جذبت المالك الحالى، وهو ما يؤكده بالتأكيد ختم الموافقة من المالكين البارزين السابقين".
المميز فى هذه الفيلا أنها بنيت من قبل مالكى أشهر العلامات التجارية المتخصصة فى الأزياء العالمية "دولتشى آند غابانا""Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana"، حيث تتضمن منصة خشبية كانت قد صنعت خصيصا لعروض الأزياء التى يصنعوها بشكل عاجل على ضيفهم.
كما أن الفيلا تطل على أحد أجمل السواحل الدافئة فى العالم، وتتضمن حديقة رائعة مفتوحة ومساحات للضيافة وتناول الطعام.
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