علماء الفلك يكتشفون نظاما نجميا جديدا

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الفلك، نظاما نجميا جديدا له أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مع النظام الشمسى، وتبلغ كتلة أحد الكواكب المكتشفة نصف كتلة كوكب الزهرة "الكوكب المجاور للأرض"، يحتمل أن أحدهم يمكن أن يكون له محيطات، وهناك أيضا منهم له تركيب صخرى ويقع فى المنطقة الصالحة للسكن فى هذا النظام.





وبحسب ما ذكره المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، استخدم التلسكوب الكبير VLT التابع للمرصد الأوروبى الجنوبى ESOلإجراء الأرصاد لهذا النظام. ونشر الباحثون ورقة علمية تشرح بالتفصيل اكتشافاتهم فى المجلة الدولية للفلك والفيزياء الفلكية فى 3 أغسطس. النظام المكتشف يتكون من 4 أو 5 كواكب صخرية النجم الأم هو L 98-59 ويبعد 35 سنة ضوئية فقط، والنظام لديه ما لا يقل عن أربعة كواكب صخرية مؤكدة وربما خامس، وهذا مشابه للعوالم الصخرية فى نظامنا الشمسى "الكواكب الداخلية عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ"، لكن فى النظام النجمى حول L 98-59، تختلف مقاييس المسافة عنها فى نظامنا الشمسى وتم تصنيف جميع الكواكب المكتشفة حول النجم L 98-59 على أنها كواكب شبيهة بكوكب الأرض مما يعنى أنها عوالم صخرية أكبر حجمًا من الأرض، لكنها أصغر من نبتون.

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