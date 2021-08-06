أكبر انخفاض لها فى المبيعات.. أزمة كبرى تواجه «هواوى»

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوى، إن شركة التكنولوجيا الصينية "تهدف إلى البقاء" حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 30٪ تقريبًا فى النصف الأول من العام، وهو أكبر انخفاض لها فى المبيعات.





وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الشركة التى تم إدراجها على القائمة السوداء، مما أجبر الشركة الصينية على البحث عن مصادر إيرادات جديدة فى قطاعات مثل السيارات الكهربائية والمزارع الشمسية والمدن الذكية. وسجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 30٪ فى المبيعات، لتصل إلى 168.2 مليار يوان (26 مليار دولار) فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو، وفقًا لحسابات بلومبرج من أرقام النصف الأول التى قدمتها الشركة. وفى النصف الأول، سجلت هواوى مبيعات بقيمة 320.4 مليار يوان وهامش ربح بـ 9.8٪، وهو ما يُترجم إلى صافى دخل قدره 31.4 مليار يوان، وقد بلغت أرباح الربع الثانى 14.5 مليار يوان.

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