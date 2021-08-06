الإفتاء: صدقة الماء فى شدة الحر من أعظم القربات

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن صدقة الماء فى شدة الحر من أعظم القربات، وسقى العطشان سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طائرا، وإن كان عمل قليل ولكن نفعه كبير، وأثره عظيم.





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