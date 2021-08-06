طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من نشاط رياح وأتربة على جنوب البلاد  

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن، اليوم، بدأ تطور السحب الرعدية الممطرة على المجرى الملاحى لبحيرة ناصر، وجنوب أسوان مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مثلث حلايب وشلاتين.





كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك ويكون مستوى الرؤية الأفقية على أسوان 1.500 متر، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التى تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على باقى الأنحاء. وكشفت الأرصاد درجات الحرارة فى الظل لتسجل: القاهرة 42 درجة.

السواحل الشمالية 36درجة.

جنوب سيناء 40 درجة.

شمال الصعيد 43 درجة.

جنوب الصعيد 45 درجة. وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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