صور- العثور على سمكة نادرة بأسنان بشرية

جدة - نرمين السيد - وكشفت بعض الوكالات العالمية صور للسمكة التى عثر عليها فى ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وهى من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها.

وأوضحت الوكالات أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم لأن فمها يشبه فم الخروف.