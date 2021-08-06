«بسبب جلسة تصوير».. دعوى تطالب بتغريم عارضة أزياء شهيرة 1.8 مليون دولار

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جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى الدعوى إنها تعاقدت مع كيندال على تصوير جلستين، تم تصوير الأولى، بينما تعذر تصوير الثانية بسبب جائحة كورونا العام الماضى، وعندما طلبت الشركة من نجمة تليفزيون الواقع تصوير جلسة التصوير الثانية المتفق عليها تهربت من وعودها.
ووفقا لرويترز، قالت شركة الأزياء إنها دفعت بالفعل 1.35 مليون دولار لجينر للخدمات، التى ينص عليها العقد المبرم فى 2019، وإنها حاولت عدة مرات تحديد موعد جديد لجلسة التصوير الثانية، لكنها لم تتلق ردا منها.
كيندال جينر من مواليد عام 1995، وهى عارضة أزياء ونجمة تليفزيون الواقع، كما أنها سفيرة علامة تجارية لمجلة 17.
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