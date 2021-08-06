حرائق الغابات باليونان تغلق طريقا سريعا وتجلى سكان مدينتين

وذكرت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية أن الحريق يهدد منشآت الطاقة فى أجيوس ستيفانوس، مما قد يتسبب فى حالة حدوث انقطاع فى التيار الكهربائى على نطاق واسع فى العاصمة اليونانية.
وأشارت إلى أن النار تسببت فى إغلاق جزء من الطريق السريع الوطنى بين أثينا ولاميا فى منطقة أفيدنيس إذ يحظر على الشاحنات استخدام الطريق السريع حتى إشعار آخر.
وفى صباح اليوم، أرسلت هيئة الحماية المدنية رسائل نصية قصيرة إلى الآلاف من اليونانيين لإخلاء المجتمعات القاطنة فى كاباندريتى وبوليديندرى ومالاكاسا وتوجيه السكان إلى سواحل فارنافا ونيا ماكرى.
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