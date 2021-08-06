«ريلمى فلاش».. أول هاتف أندرويد فى العالم يدعم الشحن اللاسلكى المغناطيسى

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أعلنت شركة "ريلمي"، منذ أيام، استعدادها لطرح ميزة تشبه شاحن الطاقة اللاسلكى "ماج سيف" الخاص بأجهزة آيفون، تسمى "ريلمى ماج دارت"، التى تقدم الدعم لنظام الشحن اللاسلكى المغناطيسى لهواتفها المستقبلية.
وفى هذا الحدث، أعلنت الشركة أن أول هاتف يقدم دعما لهذه التقنية سيكون "ريلمى فلاش".
واكتفت شركة "ريلمي" بالإعلان خلال الحدث أنه سيكون أول هاتف يعمل بنظام أندرويد فى العالم يدعم الشحن اللاسلكى المغناطيسى، لكن بخلاف ذلك، لم تكشف الشركة عن أى شيء من حيث الميزات التى يمكن للمشترين توقعها أو موعد الطرح.
هاتف "ريلمى فلاش" سيأتى بشاشة "إى 4 سوبر أموليد كيو إتش دى +" بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويقال إنه مدعوم بوحدة المعالجة المركزية الجديدة "سناب دراجون 888+" من كوالكوم التى أُعلِن عنها فى يونيو.
وفيما يتعلق بالبطارية، من المتوقع أن يحصل المشترون على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير مع شحن "ماج دارت" بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.
وبالنسبة لمهام الكاميرا، من المؤكد وجود إعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية وفقًا للصور التى شاركتها "ريلمى" خلال حدث الإعلان عن طرح "ريلمى ماج دارت".
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ووفقًا للمواصفات المتوقعة، تتألف هذه الكاميرات من مستشعرين IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل، وعن الكاميرا الأمامية، يقال إنها تضم مستشعر IMX615 بدقة 32 ميجا بكسل.
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