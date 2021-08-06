صور- حقائب كاجوال تناسب أجواء الصيف

جدة - نرمين السيد - وكشفت "كريستيان ديور" أن الحقائب الكاجوال هى أحدث صيحات الموضة لهذا العام، والتى يمكنك تنسيقها مع الملابس الكاجوال أيضاً المناسبة للطقس الحار. وتناسب الحقائب كبيرة الحجم الخروجات والفسح النهارية، ومنها ما هو مصنوع من القماش السميك بما يتناسب مع التنزه على الشاطئ.

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