جدة - نرمين السيد - ولفت موقع CNET الأمريكى، اليوم الخميس، إلى أنه كان من المستحيل شراء أجهزة "بلاى ستيشن 5" من سونى منذ إطلاقه العام الماضى، وهو ما يرجع جزئياً إلى النقص فى رقائق أشباه الموصلات عالمياً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن وفقاً للمدير المالى لشركة "سونى"، فقد حصلت الشركة الآن على عدد كافٍ من الرقائق لتلبية هدف الإنتاج لهذا العام.
وكانت شركة "سونى" كشفت فى الأسبوع الماضى أنها باعت 10 ملايين جهاز "بلاى ستيشن 5" منذ إطلاق وحدة التحكم قبل تسعة أشهر.
وبحسب موقع CNET، أكدت شركة "سونى"، فى تقرير، أنَّ سعر الجهاز -399 دولارا للنسخة الرقمية و499 دولارًا للنسخة العادية، كان يؤثر على صافى أرباحها؛ لأن الشركة كانت تبيع وحدة التحكم بالخسارة فى العام الماضى، لكنها ستبدأ فى جنى الأرباح منها برفع السعر إلى 499 دولارًا فى العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سونى تسعى لإنتاج 14.8 مليون جهاز بلاى ستيشن 5 خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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