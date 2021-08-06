أسود تقتل 3 أطفال فى تنزانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة التنزانية أن الأطفال (أعمارهم بين 9 و11 عاما)، كانوا يبحثون عن حيوانات مفقودة، بعيد عودتهم من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من محمية "نجورونجورو" حين هاجمهم عدد من الأسود.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جاستن ماسيجو رئيس شرطة أروشا، أن الأسود انقضت على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلا آخر.
وناشد ماسيجو جماعات السكان فى المنطقة "بتوخى الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشى".
وتجيز تنزانيا للمربين العيش فى المتنزّهات الطبيعية، وترك مواشيهم ترعى إلى جانب الحيوانات البرّية، بينما تنتشر الحوادث بين البشر والحيوانات، خاصة الفيلة والأسود التى غالبا ما تهاجم السكان والمواشى والمحاصيل.
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