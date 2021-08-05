تسببها الحلى المصنوعة من النيكل.. أعراض الإصابة بـ الحساسية التلامسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرابطة أن أعراض الحساسية التلامسية تتمثل فى الاحمرار والحكة والطفح الجلدى فى المنطقة الملامسة للحلى، مشيرة إلى أن هذه الأعراض غالبا ما تظهر خلال مدة تتراوح من 24 إلى 72 ساعة.
وشددت الرابطة على ضرورة خلع قطعة الحلى المسببة للحساسية بمجرد ملاحظة الأعراض، ثم اللجوء إلى الكريمات المحتوية على الكورتيزون.
ومن المفيد أيضا إجراء اختبار لدى طبيب فى حال ملاحظة استجابة تحسسية تجاه قطعة حلى معينة، حيث يظهر ما يسمى باختبار الرقعة بصفة خاصة المعادن، التى لا يمكن تحملها، وذلك لاستبعاد الحلى المصنوعة منها عند الشراء فى المرات المقبلة، علما بأن الذهب النقى والبلاتين يعتبران أكثر المعادن أمانا فى صناعة الحلى.
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