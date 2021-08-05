فيديو- خالد الجندى: صوت المرأة ليس عورة

جدة - نرمين السيد - أضاف الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن الأصل عدم لفت الأنظار وعدم التكشف على الناس وبالتالى علو الصوت لا يتناسب مع المرأة ورقتها وعفتها والكرامة التى كرمها الله بها، مشددا على أن علو الصوت للمرأة أمر لا تسمح به الشريعة الإسلامية ولكنه ليس بعورة فى الفقه العام.

وتابع أن الله لم يمنع صوت المرأة ولكن منع الخضوع فى القول لأن هناك محرمات فى القرآن نسبية واعتبارية وعرفية ومتغيرة وغير محددة، مثل زينة المرأة والتى لم يحدد مثلا الشرع لون معين لملابس المرأة فلا يجوز لأحد أن يقول مثلا "لا تلبس اللون الذهبى".

وقال الشيخ خالد الجندى إن هذا يؤكد أن هناك محرمات فى القرآن الكريم بها وصف احترازى عن غيره وهناك محرمات تركها القرآن لأعراف المجتمع وقد تتغير من مجتمع إلى آخر.