الكلب بوكا الفرنسى يبدأ مهام عمله فى الكشف عن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسبق وتعامل "بوكا" مع فحوص تشخيص كوفيد-19، حيث قال بستانى (85 عاما) يدعى كريستوف فريتش أصيب بفيروس كورونا ويقيم فى دار "لا روزوليير" فى كونهايم: "لا مجال للمقارنة.. يكفى ضغط قطعة صغيرة من القماش تحت الإبط ثم إزالتها بعد خمس دقائق.. أما فحص "بى سى آر" فهو أكثر تعقيدا بكثير".

وصرح كريستوف فريتش بأن عينات العرق توضع بواسطة قفازات يدوية فى أكياس معقمة توضع بدورها فى علب كى لا تمتص أى روائح أخرى من الجسد ويقوم الكلب باشتمامها واحدة تلو الأخرى ويجلس عند رصده حالة إيجابية، ثم يجرى فحص تفاعل البوليميراز التسلسلى "بى سى آر" لتأكيد النتيجة.

وما يرصده هذا الكلب المدرب فى الواقع هو بروتين "سبايك" الذى يدخل من خلاله الفيروس إلى الخلايا لينتشر فيها، حسب آلان لوجران المدير العام لجمعية "هاندى شيان" المتخصصة فى تدريب الكلاب لمساعدة ذوى الإعاقة وينتمى إليها "بوكا".

وخلال تجارب أجريت الأسبوع الماضى، فى دار المسنين على عينات من مستشفى ستراسبورج، تعرف بوكا وهو من نوع غولدن ريتريفر، على 100% من الحالات الإيجابية والسلبية على ما يخبر الطبيب بيار كوزير الذى يعمل فى "لا روزوليير"، مشيرا إلى أنه أمر مذهل بالفعل.