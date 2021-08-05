بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ومعهد بحوث الإلكترونيات

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن جامعة الإسكندرية تتبنى خطة استراتيجة تهدف إلى تنمية وتطوير العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعلم والإرتقاء بمستوى كوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر فضلا عن تشجيع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لخريجى الكليات لمواصلة الدراسة بعد التخرج بجانب دعم التعاون مع المراكز البحثية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الجامعة تمتلك بيئة تكنولوجية قوية تدعم تقنية المعلومات الحديثة بها، بغرض توظيف ومواكبة التطور التكنولوجى فى العمليتين البحثية والأكاديمية.
وأوضح قنصوة أن رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية فى الجامعة، يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية والتى من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث المشتركة بين الجانبين بما يخدم المجتمع والدولة المصرية، ويتم تنفيذه داخل الجامعة وفق خطة مدروسة.
وأكد على اتجاه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعى ذكى قائم على التحول الرقمى لتكون جامعة من جامعات الجيل الرابع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شيرين محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية فى التكنولوجيا المتطورة فى مجال الإلكترونيات وإعداد باحثين بالتميز العلمى المطلوب والخبرة الصناعية اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشاكل العلمية الكتنولوجية التى تواجه المجتمع فى مجال الإلكترونيات والقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية فى المجالات الالكترونية المختلفة.
وأكدت أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الإقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الاعمال خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
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