صور- تواتارا مهدد بالانقراض 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية نقلا عن بعض العلماء، أن السبب الذى يهدد هذا النوع من الزواحف هو الاحتباس الحرارى، الذى يؤدى إلى نمو معظم الأجنة إلى ذكور، مما يحدث خللا ينجم عنه تناقص فى الإناث القادرات على الإنجاب.

ويسعى العلماء من خلال إحداث بنوك لتجميد الحيوانات المنوية والبيضات الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض، لاستخدامها فى حال حدوث خلل بالتركيبة الجنسية لتلك الكائنات، ونجحوا حتى الآن فى تجميد حيوانات منوية وبيضات 40 زوجا من زواحف "تواتارا"، حيث ستخضع لدراسات مكثفة سعيا لحماية هذا النوع من الانقراض.

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يذكر أن "تواتارا" تتميز ببطء حركتها ونموها، وتحتاج 16 شهرا لكى يفقس بيضها، و35 عاما ليصل طولها إلى نصف متر، فيما قد تصل أعمارها إلى أكثر من 100 عاما.