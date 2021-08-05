صور- «بملابس حفل نقل المومياوات».. جلسة تصوير للسوبرانو أميرة سليم 

جدة - نرمين السيد - خضعت السوبرانو العالمية أميرة سليم، لجلسة تصوير جديدة لها بعنوان "إيزيس تعود من جديد" بفستان أسود من وحى أزياء ملكات مصر القديمة، أضفى عليها إطلالة جذابة ومزيدًا من الأنوثة والجمال.





وحرصت أميرة، على التقاط الصور الجديدة أمام نهر النيل، وظهر فى الخلفية برج القاهرة الشامخ، تأكيدًا على حبها لمصر ومعالمها السياحية ومناظرها الطبيعية الخلابة.

واختارت أن تكون جلسة التصوير بنفس الفستان الذى ظهرت به خلال حفل نقل المومياوات مؤخرًا لاعتزازها بهذا الحدث التاريخى الضخم.

جدير بالذكر أن السوبرانو العالمية أميرة سليم، تنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت فى كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراستها العليا فى فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة على معظم المسارح الفرنسية.



وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، منها "حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، أنس الوجود وأجراس الليل"، كما شاركت فى أفلام ديزنى من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية"، وشاركت فى فيلم الغزال "بامبى" بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول"، كما خطفت القلوب بأدائها الساحر فى حادث نقل المومياوات مؤخرًا من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة.