صور- للسيدات.. أحدث صيحات أزياء صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعتمد هذه التصاميم على إبراز جمال وأنوثة السيدات، وجاءت هذه التصاميم تحت اسم Havana collection. يذكر أن Michael Costello هو مصمم أزياء أمريكى شهير، ولد فى 20 يناير 1983 فى شيرمان أوكس فى الولايات المتحدة، وشارك فى العديد من عروض الأزياء حول العالم، كما أن له إبداعات ومساهمات مشرفة فى أسبوع الموضة والأزياء بباريس.

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