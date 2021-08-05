أول روبوت صينى لبناء خطوط المترو يغادر خط الإنتاج

جدة - نرمين السيد - غادر أول روبوت صينى لتجميع مكونات المبانى، خط الإنتاج فى مقاطعة جيانجسو بشرقى البلاد، حيث من المخطط استخدام هذا الروبوت، الذى طورته شركة المجموعة الصينية المحدودة لعلوم وصناعة السكك الحديدية والمجموعة الصينية لهندسة بناء السكك الحديدية، فى بناء أحد خطوط المترو فى قوانجتشو.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس- أنه تم تزويد الروبوت بـ72 جهاز استشعار و50 كاميرا، ويصل طوله إلى 80 مترا ويزن 460 طنا ويمتد نطاقه الفعال إلى 69 مترا، ويمكنه تركيب دعامات يصل وزنها إلى 120 طنا، كما يمكن للروبوت من خلال ما إجماليه ثمانى أرجل مستقلة قابلة للتحرك مكونة من 32 إطارا، التحرك على نحو أكثر مرونة وتجاوز العوائق. وقال أحد الباحثين، إن دقة القياس بالنسبة للروبوت، الذى يعتمد تكنولوجيا بيدو لتحديد المواقع، تصل إلى 10 ملليمترات، وأنه تم التقدم بطلب للحصول على براءتى اختراع على المستوى الوطنى لهذا الروبوت.

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