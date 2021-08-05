بدون بطارية.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، يعتمد الجهاز الجديد على تجميع الطاقة الحركية للقلب، التى تتشكل عن طريق ضخ الدم عبر هذا العضو، لأن الباحثين يجرون حاليا مزيدا من الدراسات والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات للتحقق من سلامته، قبل اعتماده للاستعمال البشرى.

وأوضح الباحث فى الهندسة الميكانيكية بجامعة "شانغهاى جياو تونغ" فى الصين يى زيران، أن الاختلاف بين جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد والأجهزة القديمة يكمن فى طريقة إمداد الطاقة، الأمر الذى يمهد الطريق أمام تطوير العديد من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزراعة فى المستقبل.

وأضاف الباحث، أن "القوة العملية للقلب هى 0.5 نيوتن، فيجب أن تكون الطاقة الناتجة حوالى 192 ميكرو وات، وبالنسبة لجهاز تنظيم ضربات القلب التجارى، يكفي ما لا يقل عن 10 ميكرو وات تقريبا لعمله الطبيعى".