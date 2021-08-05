صور- أزياء كلاسيكية بالأسود 

جدة - نرمين السيد - تبحث الكثير من الفتيات عن إطلالات تبرز جمالهن وأنوثتهن خلال فصل الصيف، ما جعل دور الأزياء العالمية الشهيرة تعتمد اللون الأسود كأكثر الألوان تميزًا واستخداما فى الإطلالات الكلاسيكية لهذا الصيف.





وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين القصيرة فوق الركبة، والفساتين الطويلة ذات الأربطة والأكمام القصيرة المطرزة. ويغلب على هذه التصاميم الاستعانة ببعض الاكسسوارات البسيطة والمميزة، ويمكن الاستعانة بهذه الفساتين فى مختلف الأماكن سواء فى الخروجات أو أماكن العمل، أو المناسبات البسيطة.

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