الصين تطلق قمرين صناعيين للوسائط المتعددة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونج مارش-6" مساء يوم الأربعاء.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هى الرقم 382 لصواريخ من سلسلة لونج مارش.