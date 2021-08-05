الصين تطلق قمرين صناعيين للوسائط المتعددة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونج مارش-6" مساء يوم الأربعاء.
يذكر أن عملية الإطلاق هذه هى الرقم 382 لصواريخ من سلسلة لونج مارش.
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