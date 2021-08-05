تسريبات جديد تكشف أهم مزايا هاتف آيفون 13

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص التصميم، توقعت تسريبات أخرى أن يكون متطابقًا مع تشكيلة هواتف آيفون ولكن بسمك أكثر قليلا، كما سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم، مع شاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصة، إضافة إلى أن هناك طرازين آخرين أحدهما بقياس 6.1 بوصة، والآخر 6.7 بوصة.

هاتف آيفون 13

ومن المتوقع أن تحافظ "آبل" على نتوء الكاميرا فى الهاتف مع إضافة طبقة من الزجاج تغطى العدسات الثلاث لكى تبدو وكأنها كاميرا واحدة، كما ستكون وحدة الكاميرا فى "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس"، بنفس الحجم، مع تزويدهما بماسح ضوئى "LiDAR".

وتقول التسريبات أيضًا، إن "آبل" ستزود هواتف آيفون 13 بأحدث معالج لديها، مُرَجِّحَةً أن يكون اسمه "A15 Bionic"، كما أن تصنيعه سيتم بتقنية 5 نانومتر مثل الطراز السابق مع تحسين الأداء.

وهناك توقعات بأن الشركة الأمريكية ستزود الهاتف الجديد بشبكة الجيل الخامس "mmWave 5G"، وسيدعم معرف الوجه وقارئ البصمات معًا، كما سيأتى دون منفذ Lightning لأول مرة فى تاريخ "آيفون".

وعن الموعد المتوقع لطرح الهاتف، فليس هناك معلومات مؤكدة، ولكن التسريبات تشير إلى أنه سيطرح فى سبتمبر المقبل، فيما لا تتوفر حاليًا أى معلومات عن السعر المتوقع للهاتف.