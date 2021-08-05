فيديو- ظهور أفعى برأسين فى ألمانيا

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جدة - نرمين السيد - الأفعى ظهرت برأسين، وتعيش حاليًا فى منزل مربى زواحف يدعى ستيفان بروجامر فى بلدة فيلينجن شفنينجن الألمانية، وأثارت الدهشة بسبب ندرة وجود ثعبان برأسين.
وحققت فيديوهات الأفعى رواجًا كبيرًا على موقع "يوتيوب"، وظهرت فى أحد المقاطع المصورة وهى تأكل فأرًا أبيض، وتتمتع بصحة جيدة.
وأخذ البعض يقارن بين ظهور هذه الأفعى وبين "الهيدرا" فى الأساطير اليونانية.
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