Galaxy A52s.. هاتف جديد من سامسونج يعمل بتقنية 5G

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة سامسونج، لإطلاق هاتف ذكى جديد تحت اسم Galaxy A52s، والذى سيعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، كإصدار مطور لسابقه الذى أطلقته الشركة العملاقة الكورية الجنوبية فى شهر مارس الماضى، بعنوان Galaxy A52 5G.





وبحسب ما ذكره موقع gsmarena التقنى، كشفت أحدث التسريبات مواصفات وسعر هاتف Galaxy A52s، المرتقب من سامسونج، حيث سيتم تشغيل الجهاز المطور القادم بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G.

ووفقا لقائمة مسربة، سينطلق هاتف Galaxy A52s مقابل سعر حوالى 515 دولار أمريكى (أى ما يعادل 8 آلاف جنيه مصرى)، للإصدار ذو ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

وأما عن باقية مواصفات وألوان إصدار سامسونج الجديد، سيعمل هاتف Galaxy A52s، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11، كما سيتوفر فى أربعة خيارات لونية هى الأبيض والأسود والأخضر والبنفسجى الفاتح.