ميزة جديدة من واتساب.. 5 خطوات لاستخدامها

جدة - نرمين السيد - وستتاح الميزة الجديدة للمستخدمين على نظامى "iOS" و"Android".
وحسب "فيسبوك" مالك تطبيق التراسل الفورى "واتساب"، فإن "الميزة التى تسمى عرض مرة واحدة ستسمح للصور ومقاطع الفيديو المرسلة بالاختفاء من الدردشة بعد مشاهدتها، وأنه بمجرد مشاهدة المحتوى، ستختفى تلقائيا وإلى الأبد".
والميزة الجديدة قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون متاحة للجميع بحلول نهاية الأسبوع.
ويعتقد مطورو برنامج التراسل العالمى، أنه بهذه الطريقة يكون من الملائم مشاركة صور حساسة أو كلمات المرور المكتوبة على قطعة من الورق مثلا، لكن من الواضح أن المستخدمين سيجدون طرقا لاختراق الخصوصية التى توفرها هذه الميزة.
وللذين يرغبون فى استخدام ميزة العرض مرة واحدة، إليكم هذه الخطوات السهلة:
1 – افتح دردشة فردية أو جماعية على واتساب.
2 – إضغط على الكاميرا لالتقاط صورة أو مقطع فيديو، أو حدد إما صورة وإما فيديو بالمعرض، أو يمكنك أيضا تحديد إرفاق.
3 – بعد ذلك، انقر فوق رمز 1 فى الجزء السفلى الأيمن من الشاشة، بجوار زر إرسال.
4 – ثم اضغط على زر إرسال.
5 – سيتم حذف رسالة الصورة أو الفيديو عرض مرة واحدة تلقائيا بواسطة واتساب بعد أن يراها مستلم الرسالة.
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