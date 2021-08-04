فيديو- تحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة.. عقاب فورى لـ راكب مخمور

جدة - نرمين السيد - وكانت الرحلة المتجهة من فيلادلفيا إلى ميامى، يوم السبت الماضى، شهدت جلبة، بعد أن أدعى راكب يدعى ماكسويل بيرى ويبلغ من العمر 22 عاما أن والديه من الأثرياء، وتطاول على المضيفات، وذلك بعد أن تناول عدة كؤوس من الخمر على متن الطائرة.

وقال تقرير لشرطة مقاطعة ميامى ديد إن بيرى تحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة، وخلع قميصه فى الحمام وخرج منه عاريا.

وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يقيد الشاب السكير فى مقعده ويكمم فمه بالأشرطة اللاصقة، بينما ظهر بيرى فى مقطع آخر وهو يصرح مرارا وتكرارا: "ساعدونى ساعدونى".

ولدى وصول الرحلة إلى وجهتها، ألقى القبض على الشاب حيث وجهت له 3 تهم، وفقا لموقع "لوكال 10" المحلى المتخصص فى أخبار مقاطعة ميامى ديد.

وقالت شركة طيران "فرونتير إيرلاينز" فى بيان: "خلال رحلة من فيلادلفيا إلى ميامى، أجرى مسافر اتصالا جسديا مع مضيفة طيران واعتدى جسديا على مضيفة أخرى"، و"نتيجة لذلك، كان الراكب بحاجة إلى ضبط النفس حتى هبطت الرحلة فى ميامى ووصلت قوات الأمن".